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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية: إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا

محافظ الدقهلية الدكتور
محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار

انطلقت أعمال مبادرة "رواد النيل" التابعة للبنك المركزي، بمحافظة الدقهلية، لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا بمشاركة مديرية التضامن الاجتماعي في اطار الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030.


وقال محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار -في بيان إعلامي اليوم إنه تم تنظيم ورش عمل تستهدف تمكين المرأة اجتماعيا وصحيا وثقافيا لتحقيق أهداف التنمية المجتمعية ودعمها ومنحها الفرصة لإثبات ذاتها وقدرتها على العمل والكفاح لرفعة شأن الوطن. 


من جانبها، أكدت مدير إدارة شئون المرأة بديوان عام المحافظة، الدكتوره هبه البيلي، إنه تم التنسيق مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور وائل عبد العزيز ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري لتنفيذ خطة نصف سنوية بكافة مراكز المدن والأحياء لتحقيق الاستفادة القصوى للفتيات في سن العمل من مبادرة "رواد النيل".


وأضافت أن وحدة تكافؤ الفرص ومركز تطوير الأعمال بالبنك الأهلي المصري تعاونا في تنفيذ ورشتي عمل بمركز شربين ومركز بلقاس استهدفت تدريب خريجيات الجامعات والمعاهد بمحافظه الدقهلية من المكلفات بالخدمة العامة والرائدات الريفيات.


وتابعت أنه من المقرر استكمال تنفيذ خطة عمل الإدارة النصف سنوية لتشمل كافة مراكز المحافظة وتتضمن مبادرة حزمة متكاملة من الخدمات غير التمويلية؛ مثل التوعية بإعداد دراسة الجدوى وإدارة المشروعات وطرق الحصول على تمويل من البنك لتنفيذ المشروعات؛ بهدف خلق بيئة استثمارية ملائمة لتمكين المرأة ماليا وفنيا لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك معالجة التحديات التي تواجهها وبناء القدرات المؤسسية لهذا القطاع الحيوي من أجل خدمة المجتمع. 

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