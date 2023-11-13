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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| انطلاق جولة التجارة الإلكترونية في عرعر .. الأسبوع المقبل

التجارة الإلكترونية
التجارة الإلكترونية

تنطلق الاثنين المقبل في مدينة عرعر السعودية جولة التجارة الإلكترونية في نسختها السابعة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ وبالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، يأتي ذلك بحضور مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، حيث ستقام الجولة في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد (قاعة الأهالي) خلال الفترة من 20 – 21 نوفمبر الحالي.

وتتضمن الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية يقدمها عدد من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء، لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.

كما تعمل منشآت خلال الجولة على تقديم 9 ورش تدريبية، أبرزها: الممكنات في منشآت للتجارة الإلكترونية، التميز في الخدمات اللوجستية لتطوير التجارة الإلكترونية، التسويق الرقمي، تقنيات تطوير المنصات الإلكترونية، وكذلك حلول الدفع في التجارة الإلكترونية.

ويشارك في الجولة 15 جهة من الممكنين في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تقدم خدماتها لرواد الأعمال والمشاركين في الجولة، إضافة إلى وجود مستشارين في كل من العمليات والتشغيل، التخطيط والاستراتيجية، المبيعات والتسويق، إضافة إلى الإقراض والتمويل.

السعودية عرعر مدينة عرعر التجارة الإلكترونية جولة التجارة الإلكترونية

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