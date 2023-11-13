الخارجية الأمريكية تشكر مصر على جهودها في إيصال المساعدات إلى غزة

قدم صامويل وبربيرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الشكر للدولة المصرية على جهودها في ملف إيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قائلا :"نشكر الدولة المصرية على كل جهودها الكبيرة والمستمرة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة".



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في حوار عبر زووم، عبر قناة الحدث اليوم، مساء اليوم الاثنين، أنه لابد من زيادة شاحنات المساعدات التي يتم ايصالها الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وتابع صامويل وبربيرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، انه حاليا يدخل متوسط ٣٠ شاحنة يوميا ونريد زيادتها الى ١٥٠ شاحنة.

