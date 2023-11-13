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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زي الملايكة.. إطلالة دانية الشافعي بحفل زفافها تثير ضجة

الاعلاميه دانيا
الاعلاميه دانيا

تألقت الإعلامية دانية الشافعي في حفل زفافها وظهرت وهي ترتدي فستان وطرحة بيضاء وتحمل باقة ورد..وانتشر  فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي  أظهر لقطات من حفل زفاف الإعلامية دانيا الشافعي.

 

وظهرت بإطلالة ملائكية وهي ترتدي فى حفل زفافها فستان أبيض ساحر أظهر رشاقتها وأناقتها ، غير منقوش "سادة".

 

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة، وتميزت بالوان ترابية  هادئة مما أبرزت جمالها كما تتناسب إطلالتها في حفل الزفاف،وتزينت بخاتم الماس وعقد أنيق وجذاب.


يذكر أن دانية الشافعي هي مذيعة سعودية الجنسية، ولدت في عام 1983 ودرست الإعلام في الجامعة الأمريكية

 

الاعلاميه دانيا
حفل زفاف الإعلامية دانيا 
الاعلاميه دانيا حفل زفافها فستان أبيض دانيا الشافعي إطلالة انيقة

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