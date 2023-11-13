زي الملايكة.. إطلالة دانية الشافعي بحفل زفافها تثير ضجة

تألقت الإعلامية دانية الشافعي في حفل زفافها وظهرت وهي ترتدي فستان وطرحة بيضاء وتحمل باقة ورد..وانتشر فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي أظهر لقطات من حفل زفاف الإعلامية دانيا الشافعي.

وظهرت بإطلالة ملائكية وهي ترتدي فى حفل زفافها فستان أبيض ساحر أظهر رشاقتها وأناقتها ، غير منقوش "سادة".

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة على شكل كعكة، وتميزت بالوان ترابية هادئة مما أبرزت جمالها كما تتناسب إطلالتها في حفل الزفاف،وتزينت بخاتم الماس وعقد أنيق وجذاب.



يذكر أن دانية الشافعي هي مذيعة سعودية الجنسية، ولدت في عام 1983 ودرست الإعلام في الجامعة الأمريكية

الاعلاميه دانيا