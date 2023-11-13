تطور مفاجئ.. رئيس مجلس السيادة السوداني يصل كينيا

وصل الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم الإثنين إلى نيروبي بدعوة من الرئيس الكيني وليام روتو، في تطور مفاجئ بشأن العلاقات الكينية السودانية.

وشهدت علاقات البلدين توترا شديدا بعد اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ووجهت الخرطوم اتهاما صريحا لنيروبي بدعم محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي قائد الدعم السريع.

وذكر بيان لمجلس السيادة السوداني أن البرهان وروتو، عقدا جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي في كينيا، تناولت أوجه التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات وتطويرها في كافة المجالات ، كما تطرقت إلى تطورات الأوضاع فى السودان وتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الإهتمام المشترك.

وأشار البيان، إلى أن رئيس مجلس السيادة السوداني أطلع الرئيس الكيني على تطورات ومجريات الأوضاع في السودان علي ضوء التمرد الذي قامت به مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة ضد المواطنين والأعيان المدنية، وإرتكابها جرائم جسيمة في حق المدنيين، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان.

وجدد البرهان عزم الحكومة السودانية، على إيجاد الحلول الجذرية للأزمة السودانية وإنهاء معاناة المواطنين وإنهاء الحرب.

من جانبه أكد الرئيس الكيني وليم روتو دعم بلاده للسلام والاستقرار في السودان ، والعمل على دعم جهود الحكومة السودانية لإستدامة السلام والاستقرار وإنهاء الحرب في السودان

وجدد روتو عزم كينيا على تمتين وتعزيز العلاقات مع السودان بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين.

كما تطرق الجانبان الي مبادرات السلام بما فيها منبر جدة وعملية سلام إيقاد وشدد الجانبان على الحاجة العاجلة لايجاد حلول للأزمة في السودان في أقرب وقت ممكن.

واتفقا كذلك على التقدم المحرز في جدة مؤكدين ضرورة تسريع العملية التفاوضية للوصول لوقف إطلاق النار ووقف العدائيات .

كما أتفق الجانبان أيضا على ضرورة عقد قمة طارئة لرؤساء الايقاد في إطار المساعي لوقف إطلاق النار ووضع اطار لحوار سوداني شامل لا يستثني أحد

ويرافق رئيس المجلس خلال الزيارة وزير الخارجية المكلف السفير على الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل .