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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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4 طائرات تصل مطار العريش الدولي محملة بالمساعدات للفلسطينيين.. ووصول سفينة مساعدات من تركيا لميناء العريش البحري.. وتحمل 20 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

-وصول 4 طائرات إلى مطار العريش الدولي محملة بالمساعدات للفلسطينيين

-وصول أول سفينة مساعدات من تركيا عن طريق ميناء العريش البحري

-السفينة تحمل 20 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية

 

لا تزال الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية والاغاثية لأشقائنا بغزة، تصل مطار العريش، تمهيدا لدخولها إلى دولة فلسطين من خلال معبر رفح البري، لتقود مصر كعادتها دائما عملية دخول المساعدات والتنسيق لدخول وخرج  السيارات، وغيرها من الأمور الهامة على الصعيد الدولي.

حيث أكد الدكتور خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، أن من بين الطائرات التي وصلت للمطار خلال الساعات الماضية طائرة من السعودية محملة بـ 33طنًا من المواد الغذائية والخيام، وطائرة كويتية  وهي الطائرة رقم14،محملة بـ 30 طنًا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومولدات كهرباء وثلاجات طاقة شمسية ومولدات طاقة شمسية، وطائرة من الدنمارك محملة بـ 47 طنًا من المواد الغذائية والأدوات المدرسية، وطائرة من الإمارات محملة بـ 26 طنًا من الادوية.

وأضاف زايد أن عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي، حتى اللحظة بلغت 118 طائرة محملة بنحو 2900 طن حيث يتم إدخالها تباعا إلى قطاع غزة.

كما وصلت إلى ميناء العريش البحري شمال سيناء ،  أول سفينة مساعدات من تركيا عن طريق ميناء العريش البحري ..حيث استقبل ميناء العريش البحري صباح اليوم الاثنين سفينة تركية تحمل مساعدات إغاثية الى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

وقال مصدر مطلع، إن السفينة تحمل 20 سيارة إسعاف و8 مستشفيات ميدانية، ومساعدات متنوعة ، تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري ودخولها إلى قطاع غزة.
وفد طبي:
وقد استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء،  في وقت سابق سفير تركيا في القاهرة ووفد طبي تركي؛ تمهيدا لدخولهم قطاع غزة للمشاركة في علاج مصابي غزة
وقد خصصت  محافظة شمال سيناء  مكان إقامة استشفاء للمصابين الفلسطينيين بمقر نادي اتحاد سيناء بمدينة العريش بعد إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج لهم بالمستشفيات المختلفة بالمحافظة.

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