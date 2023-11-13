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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين لبيب يؤازر سلة الزمالك قبل لقاء الأهلي في الدوري

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على الاجتماع بالفريق الأول لكرة السلة، من أجل مؤازرته ومساندته قبل مواجهة الأهلي غداً الثلاثاء في دور الـ 8 لبطولة دوري المرتبط.

وتوجه مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل إلى صالة محمد حسن حلمي لعقد جلسة مطولة مع فريق السلة قبل المباراة المهمة والمرتقبة أمام الأهلي.

وشهدت الجلسة تقديم الدعم والمساندة من مجلس إدارة نادي الزمالك للجهاز الفني واللاعبين قبل مواجهة الأهلي، و أكد الكابتن حسين لبيب على ثقته الكاملة في الفريق والجهاز الفني لتحقيق الفوز في اللقاء.

من جانبه أعرب أحمد مرعي المدير الفني لفريق كرة السلة عن امتنانه الشديد لمجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب ووعد ببذل الجميع  لأقصى جهد ممكن خلال المباراة والفترة المقبلة.

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من، أحمد مرعى مديراً فنياً، وياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربين.

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