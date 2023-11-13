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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في عيد ميلادها.. قصة رسوب المطربة ياسمين علي في معهد الموسيقى

ياسمين علي
ياسمين علي

تحتفل اليوم الإثنين 13 نوفمبر، المطربة ياسمين علي، بعيد ميلادها الـ 33، إذ ولدت في مثل هذه اليوم عام 1990. 

رسوب ياسمين علي 

قبل عدة أشهر، عبرت المطربة ياسمين علي، عن فخرها كونها مصرية، معقبة:" بكون مبسوطة اما أسافر للخارج واتكلم مصرى وأشوف رد فعل الناس".

وأضافت ياسمين على في لقاء ببرنامج "رأى عام" عبر قناة TEN الفضائية، أنها إلتحقت بمعهد الموسيقى العربية لكنها رسبت أول عام وتركته. 

أوضحت ياسمين على، أنه بعد فشلها فى معهد الموسيقى العربية، التحقت بكلية الإعلام وتخصصت فى مجال الصحافة، وتدربت بعد التخرج فى الإذاعة لمدة “3 سنوات”.

وأشارت ياسمين علي إلى أن أغنية “نقابل ناس” كانت فاتحة خير بالنسبة لها. 

أعمال ياسمين على 

خلال الأشهر الأخيرة، أصدرت أحدث الأغنيات المصورة للفنانة ياسمين علي، بعنوان "زي الموج" على موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب.

صُورت أغنية "زي الموج" في منطقة البترون في شمال لبنان تحت إدارة المخرج فادي حداد، وجاء الكليب بسيطاً وقريباً من عين المشاهد من حيث مشاهد الطبيعة والبحر والألوان.

أغنية "زي الموج" باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي مختلف حيث التركيبة الموسيقية الجديدة والجمل اللحنية التي جمعت بين أكثر من مقام بطريقة ساهمت بإظهار الأغنية بالشكل المتجدد.

وجاء النص جديداً من ناحية الفكرة التي تمحورت حول تشبيه الحبيب بالبحر بقالب وصفي من السهل الممتنع.

أغنية "زي الموج" من كلمات ياسين جمال والحان محمد أنيس وتوزيع أحمد المغربي وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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