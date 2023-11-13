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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية يؤكد لنظيرته الألمانية حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين على حتمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء الوضع الإنسانى المأسوى.

وجاءت تصريحات "شكري" خلال مباحثات هاتفية مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، تبادلا خلاله التقييم ووجهات النظر حول وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية للقطاع، ومنع توسيع الصراع، بحسب البيان الصادر من وزارة الخارجية. 

وأكدت وزارة الخارجية في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن معبر رفح مفتوح من جانب مصر، بينما يأتي التعنت وإعاقة المساعدات من الجانب الإسرائيلي، مشيرة إلى أن القاهرة لا تقبل المزايدات على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة مع الشعب الفلسطينى.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، في بيان له إن معبر رفح مفتوح ولم يتم إغلاقه فى أى مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة فى قطاع غزة، وأن من يعيق دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو الجانب الإسرائيلى من خلال الإجراءات والشروط المعيقة والمبررات الواهية.

وأعرب السفير أبو زيد عن الاستنكار الشديد لكل الادعاءات التى يتم الترويج لها بخلاف ذلك، معرباً عن رفض مصر وعدم قبولها للمزايدة على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية والمتضامنة بكل السبل مع الشعب الفلسطيني فى قطاع غزة. 

ودعا المتحدث باسم الخارجية من يروج أو يدعى بغلق المعبر، إلى الرجوع إلى البيانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ومسئولى الإغاثة الدولية الذين قاموا بزيارة المعبر، والتي أكدت جميعها أن الجانب المصري قام بكل الإجراءات التى تكفل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأسرع وقت وبشكل مستدام، وأن الإجراءات الإسرائيلية المعيقة هي السبب فى تأخر وصول المساعدات إلى مستحقيها من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق فى قطاع غزة.

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