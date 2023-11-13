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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح من بينهم.. تعرف على أفضل الهدافين في العالم الآن

صدى البلد

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة أسماء أفضل هدافين في العالم الآن عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : أفضل هدافين في العالم الآن ،هالاند مانشستر سيتي ،محمد صلاح. ليڤربول ،هاري كين  بايرن ميونخ.

فترة التوقف الدولي أجبرت الدوريات الكبرى على التوقف وعلى رأسها الدورى الإنجليزى الممتاز للمرة الثالثة هذا الموسم والتى تمتد من ١٣ نوفمبر حتى ١٩ من الشهر نفسه.

 

وشهد الدوري الإنجليزى بعد انتهاء ١٢ جولة من مبارياته تصدر مانشستر سيتى لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، ويلاحقه ليفربول وأرسنال بفارق نقطة، ثم توتنهام بفارق نقطتين وأستون فيلا بفارق ثلاث نقاط.

 

ترتيب هدافي الدورى الإنجليزى الممتاز

وبعد مرور 12 جولة، تصدر النرويجى إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتى ترتيب هدافى البطولة بتسجيله 13 هدفًا حتى الآن من أصل 370 هدفًا تم تسجيلها عبر كل أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلاحقه في السباق محمد صلاح برصيد 10 أهداف.

 

صدارة هالاند لجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي لم تعكس الواقع وان الجنسية الإنجليزية هي الأكثر تسجيلا للأهداف في المسابقة حتى الآن، وجاء لاعبو النرويج في المركز الثالث، ووضع محمد صلاح نجم ليفربول قائد المنتخب الوطنى، الجنسية المصرية في المركز الثامن بفضل أهدافه الـ10 في المسابقة حتى الآن.

 

 

محمد صلاح هالاند هاري كين فرج عامر

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