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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس حزب الريادة: الانتخابات الرئاسية القادمة فرصة جيدة لممارسة الديمقراطية

رئيس حزب الريادة
رئيس حزب الريادة

أكد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطى قبلة الحياة للأحزاب السياسية من أجل المشاركة في السياسة العامة للدولة، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي لخروج الانتخابات بشكل جيد.

 

وقال كمال حسنين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “اكسترا نيوز”، أن هناك 3 أحزاب تشارك في انتخابات الرئاسة مع المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا ان الانتخابات الرئاسية القادمة، فرصة جيدة لممارسة الديمقراطية.

 

مشاركة عدد من الأحزاب في الانتخابات الرئاسية.

وتابع  رئيس حزب الريادة، أن  هناك دور مهم لكافة الأحزاب من أجل هذه البلد، وهذا ما نشهده من تنوع في المرشحين، ومشاركة عدد من الأحزاب  في الانتخابات الرئاسية.

كمال حسنين حزب الريادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات عبد الفتاح السيسي

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