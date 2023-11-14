تصريحات مهمة لـ فريد زهران المرشح لرئاسة الجمهورية مع قصواء الخلالي

حل المرشح الرئاسي فريد زهران ضيفا علي برنامج المساء مع قصواء على فضائية سى بى سى مع المذيعة قصواء الخلالى.

ونستعرض أبرز تصريحات فريد زهران مع قصواء الخلالي :



إسرائيل ترتكب في غزة جرائم يندى لها الجبين وسط تواطؤ عالمي وصمت غربي.

صمود الشعب الفلسطيني هو الحل.. والموقف الرسمي المصري متوافق عليه من جميع القوى الوطنية.

اهتمامنا بالانتخابات الرئاسية في مصر لا يتعارض مع الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

أعبر عن المعارضة المصرية المدنية في الانتخابات الرئاسية.

لم أمتنع عن المشاركة في الحوار الوطني.. وبرنامجي يعتمد على بناء دولة ديمقراطية حديثة.

نحتاج إلى قانون جديد للحبس الاحتياطي دعمًا لجهود الإصلاح السياسي.

وثيقة ملكية الدولة لم تدخل حيز التنفيذ بشكل حقيقي.

مصر سوق كبير وواعد ولديها إمكانيات كبيرة.

اقتصاد مصر واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة ولدينا قدرات بشرية وبنية أساسية كبيرة.

تعدد التشريعات في مصر خلال الفترة الأخيرة يؤثر بالسلب على بيئة الاستثمار.

ندعم مشروع حياة كريمة رغم أنه تأخر نسبيًا.

الانتخابات الديمقراطية هي الطريق الأمثل للتغيير السياسي.

الترشح للانتخابات الرئاسية حق مكفول للجميع.. وبعض المنافسين لم يكونوا في صفوف المعارضة.

التعليم والصحة على رأس أولويات برنامجي الانتخابي.. وسنسعى إلى توفير موارد الالتزام بنسب الاستحقاقات الدستورية.

الثقافة ملف متروك بالكامل للمتخصصين وأصحاب المصلحة ولدينا باب خاص بها في برنامجي الانتخابي.