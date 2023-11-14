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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل: نتنياهو يريد إطالة المعركة ليحدث شيء يعفيه من هجوم الرأي العام الإسرائيلي

غزة
غزة

كشف فراس ياغي المحلل السياسي وخبير الشئون الإسرائيلية، أخر تطورات الأوضاع في الداخل الإسرائيلي، مشيرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يحاول كسب مزيد من الوقت في حربه على غزة حتى يأتي بأي صورة من مشاهد النصر.

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وأضاف فراس ياغي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، أنه تجري ضغوطا لبدء هدنة انسانية ثم مفاوضات تتراجع وتتقدم وكلها في ملعب نتنياهو ولم يعطي الموافق النهائية بخصوص هذا ولكن لا يوجد مسار أمام اسرائيل إلا تبادل الأسرى وإقرار هدنة وتبادل الاسرى المدنيين مقابل الأطفال والنساء في سجون إسرائيل وتزويد القطاع بالوقود.

 

واكمل أن "نتنياهو عندما يشعر أن الدول الأوربية وأمريكا ما زالت تعطيه الضوء الأخضر للحرب على غزة يستمر في موقفه برفض الهدن ووقف إطلاق النار ويريد أن يطيل المعركة كي يحدث شيء كي يعفيه من هجوم الرأي العام الإسرائيلي.
 

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