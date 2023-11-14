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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: إسرائيل تريد تصفية 2.3 مليون فلسطيني في غزة ولا يهمها الأسرى

غزة
غزة

قال يحيى قاعود الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن الإعلام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي تحدثوا عن وجود صفقة ما، وعن بعض البنود التي تشمل الإفراج عن محتجزات لدى حماس مقابل الأسيرات في سجون الاحتلال وإدخال الوقود لغزة، لكن إسرائيل ترى أنها يمكنها الضغط أكثر على القطاع.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من تونس، مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل ليست مستعدة لدفع ثمن الأسرى أو إدخال مساعدات إنسانية رغم الضغط العالمي، ولا تبحث عن أسراها بالشكل الرئيسي ولكن تبحث عن إعدام الناس في قطاع غزة أو تهجيرهم.

ولفت إلى أن حماس أعلنت أن مجموعة من الأسرى الإسرائيليين قتلوا نتيجة القصف المستمر، ورغم ذلك فإن إسرائيل تزيد من قصفها غير عابئة بالمحتجزين.

وأشار إلى أن التعنت في التفاوض من أجل ادخال مواد إنسانية، وهذا يؤكد أن نتنياهو سيقوم بالعديد من المجازر في حق الشعب الفلسطيني وتصفية 2 مليون و300 ألف من الشعب في قطاع غزة.

 

الدعم الغربي

وأكد أن الاقتصاد الإسرائيلي كان يخسر نتيجة خطة تحديث القضاء، وكانت هناك مظاهرات شبه أسبوعية، واليوم نتحدث عن خسائر أكبر، ولكن نتنياهو يتحدى كل ذلك، ويعتمد على الدعم الغربي غير المحدود ماديا وبالأسلحة، وأمريكا منحته المليارات من الدولارات.

لإعلام الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي حماس إسرائيل مساعدات إنسانية

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باحث: إسرائيل تريد تصفية 2.3 مليون فلسطيني في غزة ولا يهمها الأسرى

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