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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة فتح: أمريكا ستتخلى عن نتينياهو في المراحل السياسية المقبلة

بنيامين نتنياهو رئيس
بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود

قال محمد اللحام عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن مشروع بنيامين نتنياهو رئيس حزب الليكود، قادم من أدبيات حزب الليكود، الذي ينص على حسم الصراع من خلال الوطن البديل وليس حل الدولتين، وهكذا قام حزبه على هذا الخيار لعقود، وهو البرنامج نفسه لدى سمودريتش وبن جفير.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من رام الله لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن هؤلاء تقوم سياستهم على ترحيل الفلسطينيين، قسرا أو طوعا، وكل المؤشرات تقول إن هذه الحرب ستستمر لتوفر استدامة لنتنياهو ليبقى زعيمًا لدولة الاحتلال، ويلجأ لذلك بالاحتيال فهو أكثر زعيم جلس على كرسي الحكم وكان الاكثر احتيالا بينهم.

وأكد أن نتنياهو كان في وهن شديد نتيجة ماعرف بمشروع القضاء داخل الاحتلال، وكان هناك شبه مقاطعة دولية له، ولكنه التمس الشرارة لتوسعة نطاق الحرب وسيلجأ لجر الساحة اللبنانية والضفة الغربية وتصريحاته كلها تشير لذلك.

 

 ضد الشعب الفلسطيني

وأكد أن حرب نتنياهو ليست ضد حركة حماس، لكنها ضد الشعب الفلسطيني كله، وأمريكا وفرة الغطاء والدفيئة لجيش الاحتلال ليقوم بجرائمه، وآخر خيار يفكر فيه نتنياهو أن تحكم السلطة الفلسطينية قطاع غزة ويوفر الوحدة للفلسطينيين، بعد أن عمل المستحيل ليوفر الانفصال بين الضفة وغزة.
 

حركة فتح بنيامين نتنياهو حزب الليكود الفلسطينيين الحرب الاحتلال

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