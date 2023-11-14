عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن مسابقة الإسكندرية تتألق بميادينها.. المحافظ يفتتح ميدان زويل

تطوير ميدان زويل
تطوير ميدان زويل وسط الإسكندرية

 

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية مساء اليوم، ميدان زويل بنطاق حي وسط بعد الانتهاء من تطويره ورفع كفاءته وتفقد أعمال الإضاءة التي تتم من خلال استخدام الخلايا الضوئية؛ استعدادًا لاستخدام الطاقة الشمسية كمصدر للكهرباء، كتجربة من المقرر تعميمها في باقي الميادين الرئيسية بالمحافظة، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان الغزالتين وميدان الهلال والمكعب، وذلك في إطار مسابقة «الإسكندرية تتألق بميادينها»، لتطوير الميادين وزيادة المسطحات الخضراء اتساقًا مع رؤية مصر 2030.

مدير تعليم الإسكندرية: يجب تفعيل مجموعات الدعم وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور

وأوضح محافظ الإسكندرية أن أعمال تطوير الميادين  وتحويلها إلى واجهات حضرية جاذبة، ضمن خطة متكاملة تستهدف تأهيل وتنمية المدينة بزيادة المساحات الخضراء مع استخدام الأضواء وأعمال  التشجير والزراعات  لتعزيز المظاهر  الجمالية للإسكندرية.

وأضاف الشريف أن "الإسكندرية تتألق بميادينها" هي مسابقة جديدة من نوعها هدفها الأساسي خلق روح تنافسية بين الأجهزة التنفيذية بالأحياء لبذل أقصى جهد لتطوير ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الميادين والحدائق مع الحفاظ على هويتها فضلًا عن زيادة المسطحات الخضراء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية للاتجاه نحو المدن الخضراء للحد من التغيرات 
المناخية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ واللواء خالد جمعة سكرتير عام المحافظة والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة والمشرف العام على المسابقة، وعزة سعد رئيس حي وسط، والعميد محمد عابدين مدير الإدارة العامة لنظافة وتجميل المدينة، ومحمد الحلواني مدير الإدارة العامة للحدائق المركزية، والدكتور طارق القيعي عميد كلية الزراعة الأسبق وعضو لجنة التقييم، والدكتور محمد كشك وكيل كلية الفنون الجميلة وعضو لجنة التقييم، والدكتورة أسماء السيد ‏‎المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة وعضو لجنة التقييم والدكتور سعيد بدر أستاذ قسم النحت بكلية الفنون الجميلة.

الاسكندرية استخدام الطاقة الشمسية الإسكندرية تتألق بميادينها التغيرات المناخية الطاقة الشمسية اللواء محمد الشريف اللواء خالد جمعة المسطحات الخضراء المساحات الخضراء الميادين الرئيسية المدن الخضراء المهندسة جيهان مسعود تعليم الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

خصومات بالجملة ومصير المدرب | تعرف على قرارات مجلس إدارة الزمالك

ترشيحاتنا

بلينكين يعترف بوجود خلافات داخل الخارجية الأمريكية حول نهج بايدن تجاه إسرائيل

أونروا: 102 من موظفي الأمم المتحدة قتلوا في غزة منذ بدء الحرب

90 دقيقة.. قلة النوم تؤدي إلى إصابة النساء بهذا المرض الخطير

أنا هسكت.. رد فعل مُفاجئ من ميدو على قرار فيتوريا باستدعاء ثنائي الزمالك

في الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف على كيفية تعديل مقر التصويت

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

أنهى حياة أكثر من 100 متظاهر.. ذكرى انتفاضة المصريين ضد الحكومة وبريطانيا

فيديو

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ