ميدو يوجه رسالة للاعبي الزمالك.. ويؤكد: الأهلي عنده شخصية البطل وبيعرف يكسب

وجه الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، رسالة لـ لاعبي الزمالك قائلا: "كل لاعب عليه أن يفكر في نفسه، وأن يدخل المباراة من أجل الفوز، ولا ينظر لـ شيء غير المباراة، والتركيز طوال الـ 90 دقيقة".

وأضاف ميدو، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، أن الزمالك يمتلك القدرة على تحقيق النقاط في الدوري المصري، منافسة الأهلي، ولكن في حالة التركيز في الـ 90 دقيقة بكل مباراة.

ولفت إلى أن “الأهلي عنده شخصية البطل وبيعرف يكسب، وهو ليس في أفضل حالاته الآن، ولكن يستطيع تحقيق الفوز في المباريات”.

وأشار إلى أن الأهلي قادر على تحقيق بطولة أفريقيا، ولديه مدرب كبير، ولكن لديه بعض المشكلات في ثبات التشكيل.

وأوضح أن كولر في الفترة الأخيرة يقوم بتغيير 7 لاعبين، وهذا أمر غريب، يسبب مشكلات في الفريق.