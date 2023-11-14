إنشاء محطة للصرف الصحي بمدينة "الحسنة "

استقبل سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة شمال سيناء ،المهندس أحمد سالم رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالعريش ، و المهندس عمر محمد فؤاد من الشركه المنفذة للمشروع ، بشأن اختيار موقع لإنشاء محطة للصرف الصحي بمدينة الحسنة، بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



تم الموافقة علي تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمدخل مدينة الحسنه لإقامة المشروع ، في إطار خطة الدولة بتوسعة شبكات الصرف الصحي بمحافظة شمال سيناء، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز ومدينة الحسنة لتحقيق حياة كريمة لهم في شتي القطاعات المختلفة .

إنشاء المحطة:



وبناء عليه تم التوقيع علي الخرائط الخاصه بتنفيذ المشروع وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى، لإنشاء المحطة والشبكات وتسليم الموقع إلى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

حضر جولة اختيار المكان كل من : المهندس سليمان عطالله مدير الإدارة الهندسية بالمجلس ،والمهندس محمد الشحات رئيس قطاع المياه والصرف الصحي بوسط سيناء .

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