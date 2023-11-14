عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر كمال عبد الواحد يضع شروطا للانضمام للنادي الأهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

تحدث  أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر، سيكون لاعبًا ضمن صفوف النادي الأهلي، خلال شهر يناير المقبل.

وقال أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "المفاوضات بدأت منذ فترة بشكل شفوي ثم بدأت بشكل رسمي، من أجل وصول اللاعب إلى ملعب التتش بالميركاتو الشتوي".

وتابع أمير هشام: "ما حدث في مودرن فيوتشر، تم عقد جلسة من علاء ميهوب وهيثم عرابي مع عمر كمال عبدالواحد، وتم سؤاله عن رغبته،وأكد اللاعب أنه يسعى لتحقيق حلمه بالتوقيع مع المارد الأحمر، لكن أرغب في استفادة النادي من ورائي ماديًا أو على مستوى الصفقات".


 وأضاف: "تم إبلاغ وليد دعبس رئيس النادي بالجلسة وتفاصيلها، وبعدها تواصل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لفيوتشر، وأبدى القيعي رغبته في ضم اللاعب ومن هنا تم اتخاذ الخطوات الرسمية". 

واختتم: "مسؤولو نادي مودرن فيوتشر أبلغوا المدير الفني للفريق، بأن اللاعب لن يتواجد مع الفريق في يناير المقبل، ويتم دراسة الموقف من النادي في الوقت الحالي، للاستفادة على الصعيد الفني والمادي، على أن يحصل على لاعبين على سبيل الإعارة ومقابل مادي".

المدير الفني للفريق النادي الأهلي علاء ميهوب عمر كمال عبد الواحد مودرن فيوتشر وليد دعبس نادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

حقيقة تطاول إسرائيلي على فتاتين في جنوب سيناء

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

ترشيحاتنا

حوار بالفيديو والصور.. رئيس المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لصدى البلد: الغذاء ليس سلاحًا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

فيلا المنصورية| حفلة من جرائم الخطف والسرقة بالإكراه

ميدو عن أزمة فتوح وصبحي والزناري: أندية مصر تعلمت الإدارة من الزمالك

عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

القاهرة 26.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 نوفمير 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير.. تعرف عليهم

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

فيديو

في أقل من دقيقة.. مقطع فيديو يوضح طريقة التخلص من الذقن المزدوجة

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ