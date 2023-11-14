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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء العريش البحري يستقبل 38 سفينة لتصدير بضائع الصب

سفينة تركية تحمل
سفينة تركية تحمل مساعدات إغاثية للشعب الفلسطيني

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر  ، أن ميناء العريش البحري محافظة  شمال سيناء ،  استقبل عدد 38 سفينة؛ لتصدير بضائع الصب للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 166,937  طن   متنوعة خلال الثلاث شهور الاولي من العام المالي 2023,2024م.

 

وذكر البيان أنه من المتوقع زيادة صادرات بضائع الصب في الفترة القادمة بعد عملية التطوير التي يشهدها ميناء العريش الآن والانتهاء من رصيف سيناء الجديد بطول 250 متر .

40 الف طن:

 

حيث   أستقبل  الرصيف لأول مره سفينة الصب الجاف العملاقة STELLAR EAGLE لتصدير 40 الف طن ملح الي كينيا وتعتبر السفينة إحدى سفن الصب الجاف العملاقة حيث تبلغ الحمولة الإجمالية لها 55 الف طن. 

 استقبل ميناء العريش البحري امس سفينة تركية محملة بالمساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية المقدمة للفلسطينيين. 

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العريش ميناء سفينة البحري تصدير

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