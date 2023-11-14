تصريحات صادمة للناطق باسم مستشفى شهداء الأقصى

أكد الناطق باسم مستشفي شهداء الأقصي خليل الدقران أن نقص الموارد أجبر الأطباء على بتر أعضاء بعض المصابين لعجزنا عن إجراء عمليات جراحية.

وذكر في تصريحات له بحسب وسائل إعلام فلسطينية، عدد كبير من المصابين استشهدوا نتيجة النزيف وعجزنا عن تقديم الخدمة الطبية لهم.

وأتم الدقران تصريحاته قائلا : وصلنا اليوم أكثر من 25 شهيداً بينهم 3 أطفال وصلوا أشلاء.

ويشار الي أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد سقوط شهداء في منطقة الجلاء شمالي غزة جراء القصف الإسرائيلي، بجانب ارتكابها لانتهاكات بحق النازحين من شمال غزة إلى جنوبها.

وبين المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له أن الآليات العسكرية تواصل حصار مستشفيات الرنتيسي والعيون والنصر.

كما قطع الاحتلال شارع صلاح الدين بحواجز إسمنتية ويدقق بهويات النازحين.