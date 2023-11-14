السعودية تطرح فرصا استثمارية جديدة للقطاع الخاص بالقصيم ونجران

أعلنت أمانة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، عن طرح فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في المجال التجاري، تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مستودعات تجارية بمدينة بريدة لمدة 25 سنة .

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمةي “واس”، تقع الفرصة الاستثمارية المطروحة مؤخرًا على مساحة 47,191م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 21 نوفمبر 2023م .



يأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية ، ويمكن الإطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم .

كما أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية بئر عسكر عن طرح 15 فرصة استثمارية في مواقع متعددة، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي "فرص".

وتتضمن الفرص المطروحة: إنشاء وتشغيل وصيانة 8 مجمعات تجارية سكنية، ومنتجعات سياحية، ومستوصف، ومركزاً للفعاليات، ومدرسة أهلية، وإنشاء وتشغيل مستودع أعلاف، وإنشاء وصيانة محطة وقود، وتشغيل وصيانة مسلخ.

وأوضحت الأمانة، أن آخر موعد لشراء الكراسة وتقديم العطاءات 31 / 12 / 2023م، الساعة السابعة صباحاً، فيما سيتم فتح المظاريف في اليوم نفسه عند العاشرة صباحاً، داعيةً المستثمرين الراغبين بالتنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي "فرص".