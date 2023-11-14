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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مواصلة للتصريحات المستفزة.. وزير إسرائيلي: إجلاء سكان غزة لدول أخرى الحل الإنساني الصحيح

وزير المالية الاسرائيلي
وزير المالية الاسرائيلي

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن إجلاء سكان غزة إلى دول أخرى هو الحل الإنساني الصحيح لهم وللمنطقة.

وأضاف وزير المالية الإسرائيلي، أنه لا يرى أن تكون هناك فرصة لوجود قطاع غزة بشكل مستقل ماليا وسياسيا.

وأشار سموتريتش، إلى أن السلطة الفلسطينية تدعم وتشجع حماس ولن تسيطر على غزة مجددا.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل ترفض عودة السلطة الفلسطينية مجدداً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.

وقال نتنياهو: "لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أبناءها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل".

وأضاف: "لا يمكن أن تكون هناك سلطة (في غزة) لم يدن رئيسها (محمود عباس) مذبحة 7 أكتوبر بعد مرور 30 يوماً عليها"، في إشارة إلى الهجوم الذي شنته حركة "حماس".

واعتبر نتنياهو، أنه "في كل الأحوال يجب أن تكون لدينا سيطرة أمنية في القطاع"، مضيفا : "الجيش سيبقى في غزة طالما كان ذلك ضرورياً، لمنع استخدام القطاع لشن هجمات ضد إسرائيل".

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