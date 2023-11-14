عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري.. انفوجراف وفيديو

صدى البلد

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٩  من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٧ وحتى ١٣  نوفمبر الجاري.


وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة حالات تعدى علي الطريق السريع بناحيه الفؤاديه ودندنا وكفر حسن التابعة لمركز طوخ. 

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، توزيع تقاوي القمح على المزارعين بنصف الثمن ضمن فعاليات مبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كذلك تم ازالة عدد (51) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن متابعة زراعة محصول القطن للوقوف على الحاله العامه للزراعات.

وأعلنت  مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، ازالة 55 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، فضلا عن متابعة مراكز تجميع القطن بالمحافظة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني قافلة بيطرية مجانية شاملة بمركز مشتول السوق، حيث تم تقديم خدمات الفحص العلاج بالمجان، واجراء الجراحات، كما تم عقد لقاءات ارشادية حول المبادرات الرئاسية واهميتها لتنمية قرى الريف المصري.

وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما شنت المديرية 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 2.5 طن لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات بنجر السكر وتجهيز الأرض لزراعة القمح، كما تم تنفيذ يوم حقل، لمحصول بنجر السكر، وتنفيذ التسوية بالليزر للحقول الارشادية لمحصول القمح بمشروع ترشيد استخدام المياه لمحصول القمح بالتعاون مع جهاز تحسين الاراضي، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على عدد من الجمعيات الزراعية، للتأكد من توفير مستلزمات الإنتاج: الأسمدة المدعمة والتقاوي عالية الانتاج، كذلك تم المرور على الزراعات الشتوية: البطاطس والجزر، كما تم متابعة الاستعدادات والتجهيز لزراعة القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، الجلسة التعريفية الأولى لمدرسة القمح للتعريف بمنتج المدرسة وطريقة الزراعة بمدينة الطور بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو بهدف تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء.

و تم تفقد عدد من المزارع، وتوفير شتلات متنوعة من الخضر، كما تم  اطلاق قافلة زراعية بنويبع، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أعمال التقصي ناحية سوق سنورس، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية ابشواي للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وانواع الأختام للحوم والأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق اللحوم والالبان.

وواصلت مدير مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات البصل بمركز القوصية حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتعريفهم بكافة المستجدات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الزراعي والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية  مجانية بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، حيث تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين حيث تم علاج باطني 50 رأس ماشية، ورش 150رأس جاموس و100 رأس أبقار وفحص عدد 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، حملات لازالة التعديات على الاراضى الزراعية حيث تم ازالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة بزمام إدارة طهطا الزراعية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

IMG-20231114-WA0092
IMG-20231114-WA0092
IMG-20231114-WA0093
IMG-20231114-WA0093

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

قناة عراقية تكشف عن المورد الرئيسي للنفط إلى إسرائيل.. تفاصيل

تمرد ضد الرئيس الفرنسي من 10 سفراء.. تفاصيل

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

ترشيحاتنا

تبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسي يعلن عن جولة في الشرق الأوسط

خبير تربوي: 8 معوقات تصعب عملية اكتشاف الطلاب العباقرة في المدارس

Dubai AirShow2023.. مصر للطيران توقع اتفاقية جديدة لشراء 10 طائرات من إيرباص

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

10 أعشاب تعالج الإمساك المزمن

اتحاد الكرة يكشف كواليس اجتماع أوسوريو مع جمال علام ومسئولي الزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلها بـ48 ساعة| تفاصيل إلغاء زيارة الخطيب التاريخية لنادي الزمالك.. ما سبب الاعتذار؟

إسرائيل تطالب ناشرا إلكترونيا بدعمها بـ5 منشورات مقابل هذا المبلغ.. شاهد

إلهام شاهين: انتظروني في “الحب كله”.. ولم أستطع النوم بسبب الفريدو I حوار

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

فيديو

جندي إسرائيلي يرفع سلاحه "ضاحكا" على شاب فلسطيني.. شاهد ردة الفعل

خلاف عائلي.. سر طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي | فيديوجراف

فلسطين حرة.. نجم الراب العالمي ريدفيل يعرض أسماء الأطفال الشهداء بحفله فى أمريكا

قبل رحيله.. عثمان محمد علي لـ محمد رمضان: أنت في ابتلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ