أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري.. انفوجراف وفيديو

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٩ من إصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٧ وحتى ١٣ نوفمبر الجاري.



وخلال هذا الاسبوع واصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم إزالة حالات تعدى علي الطريق السريع بناحيه الفؤاديه ودندنا وكفر حسن التابعة لمركز طوخ.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، توزيع تقاوي القمح على المزارعين بنصف الثمن ضمن فعاليات مبادرة ازرع للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كذلك تم ازالة عدد (51) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، فضلا عن متابعة زراعة محصول القطن للوقوف على الحاله العامه للزراعات.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، ازالة 55 حالة تعدى على الأراضي الزراعية، فضلا عن متابعة مراكز تجميع القطن بالمحافظة.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع المجتمع المدني قافلة بيطرية مجانية شاملة بمركز مشتول السوق، حيث تم تقديم خدمات الفحص العلاج بالمجان، واجراء الجراحات، كما تم عقد لقاءات ارشادية حول المبادرات الرئاسية واهميتها لتنمية قرى الريف المصري.

وتم عقد اجتماع مع مديري الإدارات، لمتابعة سير العمل وتنفيذ التكليفات، كما شنت المديرية 18 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط حوالى 2.5 طن لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات بنجر السكر وتجهيز الأرض لزراعة القمح، كما تم تنفيذ يوم حقل، لمحصول بنجر السكر، وتنفيذ التسوية بالليزر للحقول الارشادية لمحصول القمح بمشروع ترشيد استخدام المياه لمحصول القمح بالتعاون مع جهاز تحسين الاراضي، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، المرور على عدد من الجمعيات الزراعية، للتأكد من توفير مستلزمات الإنتاج: الأسمدة المدعمة والتقاوي عالية الانتاج، كذلك تم المرور على الزراعات الشتوية: البطاطس والجزر، كما تم متابعة الاستعدادات والتجهيز لزراعة القمح.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، الجلسة التعريفية الأولى لمدرسة القمح للتعريف بمنتج المدرسة وطريقة الزراعة بمدينة الطور بالتعاون بين مديرية الزراعة ومركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو بهدف تعزيز سبل العيش المستدام والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء.

و تم تفقد عدد من المزارع، وتوفير شتلات متنوعة من الخضر، كما تم اطلاق قافلة زراعية بنويبع، كما واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، أعمال التقصي ناحية سوق سنورس، كما تم تنفيذ ندوة إرشادية بالإدارة الزراعية ابشواي للتوعية بأهمية التحصين بالحملات القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمي الوادي المتصدع وانواع الأختام للحوم والأمراض المشتركة التي تنتقل عن طريق اللحوم والالبان.

وواصلت مدير مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، المرور على زراعات البصل بمركز القوصية حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتعريفهم بكافة المستجدات المتعلقة بأنشطة الإنتاج الزراعي والتعرف على مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وأطلقت مديرية الطب البيطري بالمنيا، قافلة بيطرية ارشادية مجانية بقرية دير أبو حنس بمركز ملوي، حيث تم عقد عدد من اللقاءات الإرشادية والوقائية للمواطنين من خلال فرق التحصين حيث تم علاج باطني 50 رأس ماشية، ورش 150رأس جاموس و100 رأس أبقار وفحص عدد 35 رأس من الماشية باستخدام جهاز السونار وتقديم العلاج اللازم، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، حملات لازالة التعديات على الاراضى الزراعية حيث تم ازالة 6 حالات تعدى على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة بزمام إدارة طهطا الزراعية.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.

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