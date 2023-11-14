يهود أمريكيون يعتصمون قرب قنصلية إسرائيل في شيكاغو للمطالبة بوقف حرب غزة

تجمع المئات من النشطاء الأمريكيين اليهود وناشطين آخرين في محطة قطار رئيسية وسط مدينة شيكاغو الأمريكية خلال ساعة الذروة صباح الاثنين، وأغلقوا مدخل القنصلية الإسرائيلية، مطالبين بأن تضغط الإدارة الأمريكية باتجاه وقف إطلاق النار في غزة.



وقال المنظمون إن مواطنين يهودًا من الغرب الأوسط وآخرين مناصرين لهم لهم أتوا إلى شيكاغو من ولايات أيوا وميسوري ومينيسوتا وميشيغان وإنديانا وويسكونسن وإلينوي للمشاركة في المظاهرة.



وتقع القنصلية الإسرائيلية في شيكاغو في مبنى متصل بمركز أوغيلفي للنقل، وهو محطة قطارات رئيسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.