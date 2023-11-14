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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلويات سهلة رخيصة.. طريقة عمل صوابع زينب

صوابع زينب
صوابع زينب

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل صوابع زينب:
 

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المقادير لعمل صوابع زينب

-كوب دقيق.
- كوب دقيق سامولينا ( دقيق البسبوسة).
- معلقة صغيرة خميرة.
- فانيليا.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/2 ملعقة صغيرة سكر.
- 1/4 كوب زيت. 
- ماء للعجن.

مقادير العسل :

- 2 كوب سكر. - كوب ماء. - عصير ليمونة. - فانيليا.

طريقة عمل صوابع زينب

: - أولاً اخلطي الدقيق ودقيق السامولينا والخميرة والفانيليا والملح والسكر مع بعض .
- اضيفي الماء وقومي بالعجن حتي تتماسك العجينة. - أضيفي الزيت واعجني مرة أخرى ثم اتركي العجينة تخمر لمدة 1/4 ساعة . - أخيرا قومي بتقطيع العجينة إلى أصابع وعلى ظهر المصفاة و اضغطي عليها حتى ترتسم عليها شكل المربعات . - قومي بتحميرها في زيت غزير سخن ثم ضعيها في العسل .

طريقة عمل العسل

 

 ضعي السكر والماء والليمون على النار حتى الغليان ثم ضيفي لهم الفانيليا .

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