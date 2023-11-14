حلويات سهلة رخيصة.. طريقة عمل صوابع زينب

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل صوابع زينب:



المقادير لعمل صوابع زينب

-كوب دقيق.

- كوب دقيق سامولينا ( دقيق البسبوسة).

- معلقة صغيرة خميرة.

- فانيليا.

- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.

- 1/2 ملعقة صغيرة سكر.

- 1/4 كوب زيت.

- ماء للعجن.

مقادير العسل :

- 2 كوب سكر. - كوب ماء. - عصير ليمونة. - فانيليا.

طريقة عمل صوابع زينب

: - أولاً اخلطي الدقيق ودقيق السامولينا والخميرة والفانيليا والملح والسكر مع بعض .

- اضيفي الماء وقومي بالعجن حتي تتماسك العجينة. - أضيفي الزيت واعجني مرة أخرى ثم اتركي العجينة تخمر لمدة 1/4 ساعة . - أخيرا قومي بتقطيع العجينة إلى أصابع وعلى ظهر المصفاة و اضغطي عليها حتى ترتسم عليها شكل المربعات . - قومي بتحميرها في زيت غزير سخن ثم ضعيها في العسل .

طريقة عمل العسل

ضعي السكر والماء والليمون على النار حتى الغليان ثم ضيفي لهم الفانيليا .