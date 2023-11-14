حلويات سهلة رخيصة.. طريقة عمل صوابع زينب

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طريقة عمل صوابع زينب:
المقادير لعمل صوابع زينب
-كوب دقيق.
- كوب دقيق سامولينا ( دقيق البسبوسة).
- معلقة صغيرة خميرة.
- فانيليا.
- 1/2 ملعقة صغيرة ملح.
- 1/2 ملعقة صغيرة سكر.
- 1/4 كوب زيت.
- ماء للعجن.
مقادير العسل :
- 2 كوب سكر. - كوب ماء. - عصير ليمونة. - فانيليا.
طريقة عمل صوابع زينب
: - أولاً اخلطي الدقيق ودقيق السامولينا والخميرة والفانيليا والملح والسكر مع بعض .
- اضيفي الماء وقومي بالعجن حتي تتماسك العجينة. - أضيفي الزيت واعجني مرة أخرى ثم اتركي العجينة تخمر لمدة 1/4 ساعة . - أخيرا قومي بتقطيع العجينة إلى أصابع وعلى ظهر المصفاة و اضغطي عليها حتى ترتسم عليها شكل المربعات . - قومي بتحميرها في زيت غزير سخن ثم ضعيها في العسل .
طريقة عمل العسل
ضعي السكر والماء والليمون على النار حتى الغليان ثم ضيفي لهم الفانيليا .