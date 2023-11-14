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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مستشار الرئيس الفلسطيني: الإحتلال يخطط لتهجير شعبنا وتوسيع الإستيطان في غزة

مستشار الرئيس الفلسطيني
مستشار الرئيس الفلسطيني

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، إنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط لإفراغ فلسطين من أهلها ودفعهم للرحيل، وإعادة الاستيطان إلى القطاع.

وأضاف الهباش، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، أنّ تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، دليل جديد على عنصرية الاحتلال، وعلى أنّ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرعى النظام الإرهابي الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية الحالية المتطرفة، وأنّه بنى ائتلافه الحكومي على العنصرية والتطرف.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إنّ بلاده تؤمن بحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، والوصول إلى سلام شامل ومستدام في المنطقة، لافتا إلى أهمية حماية أرواح المدنيين في غزة، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

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