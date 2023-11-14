123 طائرة وصلت لمطار العريش منذ بدء جسر المساعدات للفلسطينيين

استمر وصول الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية، إلى مطار العريش الجوي شمال سيناء، ، عبر الجسر الجوي قادمة من عظة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية لتقديمها الى الفلسطينيين تضامنا معهم في مواجهة الأحداث التي يتعرض لها قطاع غزة حاليا.

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء: إن اجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضي 123 طائرة حملت نحو 3000 طن من المساعدات المتنوعة.

7مخازن:

وقال ‘نه تم تخزين المساعدات في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني،عن طريق معبر رفح البري بشكل يومي .

واكد أن المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية، وهي عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف مجهزة.