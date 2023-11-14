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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات سيارة بالقليوبية

نقل الجثة
نقل الجثة

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت  مصرعها إثر دهسها أسفل عجلات سيارة ملاكى اثناء عبورها الطريق بالشارع الجديد ف منطقة شبرا الخيمة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليها لبيان سبب الوفاة.


تلقى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة ربة منزل ملقاة بالطريق في ظروف غامضة.


وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أن الجثة لسيدة تدعى نهى.حامد. ترتدي ملابسها كاملة وتوجد بها كسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي إثر حادث تصادم. وبينت المعاينة أن سيارة مسرعة صدمتها لتفارق الحياة أثناء عبورها الطريق وتولت النيابة التحقيق.

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