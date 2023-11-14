سماع الأغاني أثناء العمل.. الإفتاء: لا يجوز في هذه الحالة

يسأل كثير من الموظفين عن حكم سماع اغاني أثناء فترة العمل لتخفيف ضغط الشغل عنهم؟، لترد دار الإفتاء المصرية، قائلة:"القاعدة الفقهية تنص على أن المشغول لا يُشغل".

الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قال أنه إذا كان هذا الاستماع سيؤثر على الفرد فى أداء عمله ويسبب له لخبطة فلا يجوز سماع أغاني أو قرآن أو أي شيء، أما إذا كان الشغل لا يتعارض مع الاستماع للأغانى فلا شىء فيه.

هل الأغاني حرام ؟

هناك أغانى تشع فى نفس الإنسان حالة من عدم الاتزان أو حالة نفسية سلبية أو تدعو الإنسان للوقوع فى الفاحشة والمحرمات وهذه من المحرمات، وبجوار ما تحدثه من أثار سلبية فى النفس فبسبب هذه الأثار كانت غير جائزة ومكروهة، بحسب ما قاله الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وتابع عبد السميع : "لكن هناك نوع من الغناء هو مقبول ومحبب إلى النفس ويرتقى بالنفس ويساعدها على التغلب على المشكلات وعلى الاستقرار والسعادة ومن يأتى قول النبى صلى الله عليه وسلم "ساعة وساعة"، وأم كلثوم تقول :"كانت الأيام فى قلبى دموع بتجري.. وانت تحلالك دموعى وهى عمري"، هذا تعبير عن حالة الشجن التى تحدث للإنسان حينما يفقد الحبيب، فكل هذه المعانى معانى إنسانية لا يقال إنها محرمة ولا منهى عنها لكن الذى يٌحرم هو الذى يضيع هيبة الإنسان أو يوقعه فى الفواحش أو الموبقات أو يجعله يفكر فى المحرمات فكل هذا لا يجوز.

حكم سماع الأغاني

قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، مبينا حكم الأغاني: "حسنها حسن وقبيحها قبيح"، لافتاً إلى أن التعامل مع الجيد منها له ضوابط شأنه شأن المباحات، فلا ينبغي الإكثار منها كمن يأكل المانجو وغيره من الأطعمة والفواكه".

وشبه "ممدوح" الغناء الجيد بملح الطعام، قائلاً: "إنما هي كالملح في الطعم قليلها يحسن الطعام، وكثيرها يفسده، وهذا عن الأغاني الجيدة، أما الأخرى التي نعرفها فلا".