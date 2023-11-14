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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كتائب القسام وسرايا القدس تستهدف جنود الاحتلال في مواقع مختلفة بغزة.. فيديو

كتائب القسام
كتائب القسام

ذكرت كتائب عز الدين القسام المقاومة أنها استهدفت قوة صهيونية خاصة كانت في مبنى بشمال غزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وقالت كتائب القسام إنها استهدفت دبابة صهيونية شمال غربي مدينة غزة بقذيفة الياسين 105 وعبوة العمل الفدائي، وهو ما نجم عنه خسائر في صفوف الاحتلال في المعدات والأرواح.

وأضافت: "استهدفنا دبابة صهيونية جنوب غرب مدينة غزة بقذيفة الياسين 105".

وتابعت: "استهدفنا حشود العدو شرق الوسطى بمنظومة صواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم".

وأوضحت كتائب سرايا القدس: "مقاتلونا يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو المتوغلة وسط مدينة غزة".

واستطردت: "استهدفنا موقع مارس العسكري برشقة صاروخية مركزة".

كما ذكرت كتائب القسام:" قصفنا حشودا لقوات العدو في موقع كرم أبو سالم بقذائف هاون من العيار الثقيل".
 

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