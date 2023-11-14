صفارات الإنذار تدوي والدفاع الجوي يطلق الصواريخ.. ماذا يحدث في إيلات؟

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار الصاروخية دوت في مدينة إيلات في أقصى جنوب إسرائيل قبل فترة قصيرة بسبب إطلاق صاروخ دفاع جوي على "هدف جوي".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه لم يكن هناك تسلل فعلي إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

ومن غير الواضح ما هو الهدف، أو ما إذا كان قد تم اعتراضه.

وقبل قليلدوت صافرات الإنذار مرة أخرى في منطقتي شاعر هانيجيف وسدوت النقب بالقرب من حدود غزة.



وفي صباح اليوم، دوت صافرات أول إنذار صاروخي في اليوم بمنطقة كيسوفيم بالقرب من غلاف غزة.



وقبل قليل، أعلنت سرايا القدس قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة عند الساعة الواحدة ظهر اليوم.