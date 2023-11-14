السيد القصير: 8 محاور لدعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال كلمته اليوم أمام المنتدى الصيني الأفريقي في الزراعة والذي يعقد حاليا في الصين بحضور وزراء الزراعة والمسئولين بالدول الأفريقية، أهم محاور دعم التعاون الصيني الأفريقي في مجال الزراعة وهي



- أهمية تبني خطط وسياسات زراعية لدول القارة الافريقية، والتنسيق والتكامل الزراعي الافريقي بين الدول الافريقية وبين الدول الصديقة المانحة مثل جمهورية الصين الشعبية.

- البحث عن آليات تمويل محفزة ومبتكرة وميسرة تدعم تمكين دول إفريقيا من بناء النظم الزراعية والغذائية القادرة على الصمود والاستدامة مع تدعيم التنمية الريفية الافريقية للوفاء بالمتطلبات الغذائية لشعوبنا العظيمة.

- الاستخدام الأمثل المستدام للثروات الطبيعية التي تتمتع بها الدول الأفريقية خاصة في المجال الزراعي من جانب ومن جانب اخر انشاء مؤسسات مشتركة افريقية / صينية لدعم هذا التعاون.

- أهمية الاستقرار وتجنب التوترات والصراعات داخل دول القارة الافريقية، بما يتيح تدفق الاستثمارات الأجنبية.

- الاهتمام ببرامج الزراعة الذكية والاستفادة من التطبيقات التكنولوجية للزراعة الحديثة والاهتمام ببرامج الرقمنة، مع الاهتمام بالتصنيع الزراعي كألية لزيادة القيمة المضافة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية.

- تشجيع الاستثمارات في قطاع الزراعة مع أهمية ربط الاستثمارات الخارجية بخطط التنمية المحلية كموارد تمويلية، مع توفير الدعم الفعال والمستدام لصغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة، لتحقيق التنمية الاحتوائية والقضاء على الفقر والجوع وتعزيز الاستجابة للازمات الغذائية الطارئة.

- تشجيع إقامة وانشاء مراكز إقليمية لوجستية لتخزين الحبوب والغذاء مه الاهتمام بتوفير خطوط نقل ملاحية دولية بين دول المنظمة لتعزيز التبادل التجاري، فضلا عن العمل على إزالة العوائق الفنية التي قد تتسبب في انخفاض معدل التبادل التجاري للسلع بين الدول خاصة الزراعية منها.

- أهمية توافر مؤشرات وبيانات جيدة عن حالة الأمن الغذائي بالدول الأفريقية حتى تكون الية تساعد دولة الصين وغيرها من شركاء التنمية على حديد مسارات وبرامج واولويات التمويل.

وكان وزير الزراعة تلقى دعوة من تانج رينجيان وزير الزراعة والتنمية الريفية بالصين للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي الزراعى.



ويرافق وزير الزراعة خلال مشاركته فى المنتدى سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.