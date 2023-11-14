لا يصلح لارتداء التيشرت.. نجم الزمالك السابق يفتح النار على لاعب الأهلي

علَقَ رضا عبد العال ، نجم الأهلي والزمالك السابق، على أداء الفرنسي أنتوني موديست لاعب القلعة الحمراء خلال مباراة الجونة الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله على ملعب خالد بشارة بالبحر الأحمر.



وقال رضا عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "موديست لا يصلح لارتداء تيشرت الأهلي وكل مهاجمي الدرجة التالتة أفضل منه".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.