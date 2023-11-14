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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شباب ورياضة الإسكندرية تشكل غرفة عمليات لمتابعة منشآتها خلال موجة الطقس الحالية

مديرية الشباب والرياضة
مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية

قررت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية تشكيل غرفة عمليات لمتابعة كافة الإجراءات التي تضمن تطبيق عوامل الأمن والسلامة؛ حفاظًا على أرواح المترددين على تلك المنشآت وعلى الممتلكات العامة خلال موجه الطقس الحالية.


وأوضحت المديرية - في بيان اليوم /الثلاثاء/ - أن المحافظة تشهد سقوط أمطار غزيرة في مناطق متفرقة مما قد يؤثر سلبًا على المنشآت الشبابية والرياضية، منوهة بأن غرفة العمليات تتضمن مسئولي مكتب الأزمات والكوارث، ومديري الإدارات وفروع الشباب وإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.


ووجهت مديرة المديرية الدكتورة صفاء الشريف بمراجعة أنظمة التحكم الكهربائية ولوحات مفاتيح الكهرباء والتأكد من وجودها في مأمن عن مياه الأمطار، وإجراء ما يلزم من عمليات التأمين على المفاتيح الكهربائية وعزل الأسلاك وأعمدة الإنارة بالمنشآت الشبابية والرياضية ضد المياه لتجنب حدوث خطر الماس الكهربائي، والحريق وتعطل أنظمة الكهرباء.


كما وجهت بمراجعة أسطح المباني بالمنشآت الشبابية والرياضية وتقييم حالتها للتخلص من مياه الأمطار وإجراء ما يلزم لتحسين كفاءتها والتأكد من وجود (قنوات صرف) تعمل على تصريف المياه.، مؤكدة ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حادث طارئ أو أزمة أو اتخاذ إجراءات إغلاق أية منشأة تابعة.

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