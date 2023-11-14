الصين تسابق الزمن للسيطرة على التكنولوجيا المتطورة في العالم.. ماذا فعلت؟

في سباق محموم للسيطرة على مجال التكنولوجيا المتطورة حول العالم أطلقت الصين أول شبكة رئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة في العالم، بعرض نطاق ترددي يبلغ 1200 جيجابت في الثانية.

و بحسب ما ورد في وكالة الأنباء الألمانية، تتميز الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة، التي تم تطويرها بشكل مشترك من قبل جامعة تسينجهوا و«تشاينا موبايل» و«هواوي» وشركة «CERNET.com»، بأنها شبكة نقل تمتد إجمالا لأكثر من 3 آلاف كيلومتر، وتربط بين ثلاث مدن هي بكين وووهان وقوانجتشو.

وتعد الشبكة الرئيسية للجيل التالي من الإنترنت فائق السرعة إنجازا تقنيا كبيرا للمشروع الوطني للبنية التحتية لتكنولوجيا الإنترنت المستقبلية.

وتعمل الشبكة بثبات وموثوقية، ونجحت في اجتياز اختبارات مختلفة، منذ تشغيلها التجريبي في 31 من يوليو من العام الحالي