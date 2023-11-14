عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريحات استفزازية من الكنيست الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين لدول العالم

الكنيست الإسرائيلي
الكنيست الإسرائيلي

علق عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود، نسيم فاتوري، على المقال الذي نشره عضوا الكنيست داني دانون من حزبه ورام بن باراك من حزب يش عتيد، في صحيفة وول ستريت جورنال، والذي طالبا فيه بوضع خطة للتهجير الجماعي لسكان قطاع غزة إلى دول العالم التي توافق على استقبالهم.

وأضاف فاتوري، الذي قال ذلك في مقابلة على قناة الكنيست الإسرائيلي، أنه “إذا كان رئيس الوزراء الاسكتلندي، على سبيل المثال، يريد اللاجئين، فلننقلهم إلى هناك”.

إصابات خطيرة في تل أبيب جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف البنك الإسلامي بدير البلح وسط غزة

وعندما سئل عما إذا كان اقتراحه يذكر التهجير إلى دول العالم الذي شجعه عضو الكنيست السابق رحبعام زئيفي، أجاب: “بالطبع، لماذا لا؟ إذا كانوا يريدون”.

الكنيسة الكنيست الإسرائيلي غزة قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

موضوعات متعلقة

إصابات خطيرة في تل أبيب جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية

قصف صاروخي يستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في سوريا

صافرات الإنذار تدوي.. المقاومة الفلسطينية تقصف تل أبيب بوابل من الصواريخ

65 طفلا يحتمون به.. مبنى "أطباء بلا حدود" يتعرض لإطلاق نار بغزة

الصحة الفلسطينية: 11451 شهيدا و31700 مصاب حصيلة العدوان على غزة والضفة

400 من سياسيي الإدارة الأمريكية يحتجون على دعم بايدن لإسرائيل

أديت الأمانة.. "الحلبوسي" يبدي استغرابه على قرار إقالته من البرلمان العراقي

هيلاري كلينتون: إسرائيل بحاجة إلى قيادة جديدة

ترشيحاتنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على مخيم الشاطئ في غزة

تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق عدة في غزة

فوضى في البيت الأبيض.. أمريكا تفقد السيطرة على تصرفات إسرائيل بـ غزة

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

82 شهيدا وانقطاع الكهرباء.. مجمع الشفاء الطبي يتحول إلى مقبرة في غزة

دعاء الحفظ من الحسد والعين.. 8 كلمات لا يقدر عليها إنس ولا جان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

محام فرنسي يبادر بحشد زملاء المهنة من كافة القارات لـ محاكمة إسرائيل

فيديو

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ