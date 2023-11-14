تصريحات استفزازية من الكنيست الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين لدول العالم

علق عضو الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود، نسيم فاتوري، على المقال الذي نشره عضوا الكنيست داني دانون من حزبه ورام بن باراك من حزب يش عتيد، في صحيفة وول ستريت جورنال، والذي طالبا فيه بوضع خطة للتهجير الجماعي لسكان قطاع غزة إلى دول العالم التي توافق على استقبالهم.

وأضاف فاتوري، الذي قال ذلك في مقابلة على قناة الكنيست الإسرائيلي، أنه “إذا كان رئيس الوزراء الاسكتلندي، على سبيل المثال، يريد اللاجئين، فلننقلهم إلى هناك”.

وعندما سئل عما إذا كان اقتراحه يذكر التهجير إلى دول العالم الذي شجعه عضو الكنيست السابق رحبعام زئيفي، أجاب: “بالطبع، لماذا لا؟ إذا كانوا يريدون”.