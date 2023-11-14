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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابات خطيرة في تل أبيب جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية

تل أبيب
تل أبيب

أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقوع إصابات خطيرة جراء سقوط صواريخ في تل أبيب.

وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية: “إصابتان إحداهما خطيرة جراء سقوط صواريخ في تل أبيب”.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط إسرائيل.

بدورها، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، إطلاق وابلا من الصواريخ على تل أبيب.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

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ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصف عنيف وإجرامي على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الالاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

تل أبيب هيئة الإسعاف الإسرائيلية

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