يبدأ من إسرائيل.. مبعوث بايدن القوي في جولة إلى الشرق الأوسط

انطلق بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، في جولة يزور خلالها عدة دول، حيث يبدأ بإسرائيل وذلك من أجل إجراء محادثات حول الحرب في قطاع غزة.

وفي طريقه إلى إسرائيل، توجه ماكغورك إلى بروكسل حيث سيلتقي برؤساء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ويصوغ موقفا موحدا بشأن الحرب في غزة.

وبحسب إعلان البيت الأبيض، فإن ماكغورك سيناقش خلال اجتماعاته "احتياجات إسرائيل الأمنية، إلى جانب أهمية حماية حياة المدنيين غير المشاركين في الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش ماكغورك الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقيل أيضًا إن المبعوث الأمريكي سيعمل على توسيع المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وسيتعامل أيضًا مع زيادة العقوبات الاقتصادية على حماس.

وبعد اجتماعاته في إسرائيل، سيسافر ماكغورك إلى رام الله ويلتقي أيضا بالرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، حيث قال البيت الأبيض إن المناقشات ستتناول دور السلطة الحيوي كممثل للشعب الفلسطيني، والحاجة إلى الإصلاح، مشيرة إلى أن هذا سيعزز الاستقرار على المدى الطويل في الضفة الغربية وغزة.

وفي وقت لاحق، سينطلق ماكغورك إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

ووفقا لوسائل إعلام دولية فأن بريت ماكغورك يعد رجل بايدن القوي في القضايا الصعبة بمنطقة الشرق الأوسط، وهو وجه معروف في الأوساط السياسية الأميركية.

وبحسب وسائل الإعلام فقد شارك ماكغورك مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال الأسابيع الماضية، في الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وكان موجوداً مع فريق الأمن القومي الأميركي، في كل مكالمة أجراها الرئيس بايدن مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين.