عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يبدأ من إسرائيل.. مبعوث بايدن القوي في جولة إلى الشرق الأوسط

بريت ماكغورك
بريت ماكغورك

انطلق بريت ماكغورك، مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، في جولة يزور خلالها عدة دول، حيث يبدأ بإسرائيل وذلك من أجل إجراء محادثات حول الحرب في قطاع غزة.

 

وفي طريقه إلى إسرائيل، توجه ماكغورك إلى بروكسل حيث سيلتقي برؤساء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي ويصوغ موقفا موحدا بشأن الحرب في غزة.

 

وبحسب إعلان البيت الأبيض، فإن ماكغورك سيناقش خلال اجتماعاته "احتياجات إسرائيل الأمنية، إلى جانب أهمية حماية حياة المدنيين غير المشاركين في الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، سيناقش ماكغورك الجهود المبذولة لإطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حماس، والحد من عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وقيل أيضًا إن المبعوث الأمريكي سيعمل على توسيع المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة، وسيتعامل أيضًا مع زيادة العقوبات الاقتصادية على حماس.

وبعد اجتماعاته في إسرائيل، سيسافر ماكغورك إلى رام الله ويلتقي أيضا بالرئيس محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، حيث قال البيت الأبيض إن المناقشات ستتناول دور السلطة الحيوي كممثل للشعب الفلسطيني، والحاجة إلى الإصلاح، مشيرة إلى أن هذا سيعزز الاستقرار على المدى الطويل في الضفة الغربية وغزة.

وفي وقت لاحق، سينطلق ماكغورك إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأردن وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

 

ووفقا لوسائل إعلام دولية فأن بريت ماكغورك يعد رجل بايدن القوي في القضايا الصعبة بمنطقة الشرق الأوسط، وهو وجه معروف في الأوساط السياسية الأميركية.

وبحسب وسائل الإعلام فقد شارك ماكغورك مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، خلال الأسابيع الماضية، في الجهود لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وكان موجوداً مع فريق الأمن القومي الأميركي، في كل مكالمة أجراها الرئيس بايدن مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين والقطريين.

بريت ماكغورك مبعوث الرئيس الأميركي جو بايدن الشرق الاوسط إسرائيل الحرب في قطاع غزة حلف شمال الأطلسي البيت الأبيض حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

ترشيحاتنا

الأدوية المصرية تغزو أفريقيا.. اتفاقية جديدة لتصدير بعض الأصناف ومفاجأة بالاستثمارات

بعد تحذير الصحة العالمية.. تحرك عاجل من الحكومة تجاه مرض حمى الضنك

بعد انتشار الفيروس المخلوي.. عوض تاج الدين: إذا ظهرت هذه الأعراض اذهب للطبيب فورًا

رئيس قضايا الدولة يستقبل المستشار حافظ عباس رئيس النيابة الإدارية

رفض المغادرة.. رسالة قوية لطبيب فلسطيني قبل استشهاده في مستشفى الشفاء

بعد تحرك تركيا.. المحكمة الجنائية الدولية تحذر إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفض المغادرة.. رسالة قوية لطبيب فلسطيني قبل استشهاده في مستشفى الشفاء

مصر كلها عايزة مابولولو| الاتحاد السكندري يكشف وجهة هداف الدوري.. وهذا سعره النهائي

10 طرق طبيعية لعلاج خراج الأسنان واللثة

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ