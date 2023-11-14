المشاركة الإيجابية لذوي الهمم .. ندوة بثقافة الإسكندرية حول الانتخابات الرئاسية

نظمت فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة يحيى عطوان بالتعاون مع حي العجمي برئاسة هدى أبوكليلة بديوان الحي بالبيطاش، ندوة عن المشاركة الإيجابية لذوي الهمم وأسرهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة لرفع الوعي لذوي الهمم وأسرهم.

حاضر في الندوة، الكاتب أحمد عواد مدير بفرع ثقافة الإسكندرية،الكاتب الصحفي خالد الأمير مدير مكتب جريدة فيتو بالإسكندرية، النائب الأسبق حمادة منصور، الدكتور محمد ناصر، تامر صالح من إدارة التمكين الثقافي، وأجري تنسيق الندوة بالحي عبير مرسي مدير وحده ذوي الاحتياجات الخاصة واحمد صابر مدير العلاقات العامة.

أكد الكاتب الصحفي خالد الأمير، علي اهتمام الإعلام بذوي الهمم لأنهم جزء أصيل من المجتمع المصري ومشاركتهم هامه في الانتخابات الرئاسية خاصة بعد أن أولت الدولة اهتمام كبير بهم خلال السنوات الماضية، فهم وأولياء امورهم يتحملوا مشقة وصعاب كثيرة لذا يجري العمل للتيسير عليهم في كافة المجالات.

واستعرض الأمير، تجهيزات الهيئة الوطنية للانتخابات لذوي الهمم في اللجان الانتخابية ومنها وجود بطاقات اقتراع بطريقة برايل وملصقات للصم باغة الإشارة وتخصيص مقاعد متحركة ومراعاه تواجد اللجان في الأدوار الأرضية وذلك حسب ما أعلنا عنه الهيئة.

وأوضح النائب حمادة منصور، ان الاهتمام بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية يأتي لاتها اعلي سلطه موجوده في البلاد وقراراتها تؤثر في الجميع، لذا يجب أن يكون هناك مشاركة إيجابية في صنع القرار من كافة الفئات التي له صوت من أجل صنع المستقبل والمشاركة في القرار.

وأضاف منصور، ان هناك تطور حادث لإزالة الصعوبات والمعوقات التي تواجه ذوي الهمم والعمل علي تقديم خدمات متكاملة لهم في كافة المجالات والتيسيير عليهم وعلي اسرهم.

وأشار الدكتور محمد ناصر، الي قانونية مشاركة ذوي الهمم باختلافهم في الانتخابات وتنظيم القانون والدستور لتلك العملية بما يضمن عدم استغلال أصواتهم لصالح مرشح معين او التأثير عليهم، وأن رئيس اللجنه الانتخابية التي يدلي فيها ذوي الهمم بصوته يكون حريص علي ضمان حقوق المصوت وعدم التأثير عليه.

وأضاف أحمد عواد، ان وزارة الثقافة ممثلة في قصور الثقافة تهتم بذوي الهمم وأن يكون لهم مشاركة إيجابية في كافة المجالات داخلها بالإضافة إلي أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لرئاسة الجمهورية، كما ان العمل علي مشروع للخدمات المتكاملة لهم يؤكد اهتمام الدولة بهم.

واختتم تامر صالح، الندوة مؤكدا علي أن دور وزارة الثقافة هو رفع الوعي لكافة الفئات مع التركيز علي ذوي الهمم لان مشاركتهم أصبحت هامه في صنع قرارتهم ومستقبل مصر، وأن اي صعوبات للمشاركة في هذا الاستحقاق يجري علي العمل تذليلها.