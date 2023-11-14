هيئة البث الإسرائيلية تعلن ترتيب حماس وإسرائيل لصفقة تبادل الأسرى

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أنه يجري الآن نقاش على ترتيبات صفقة تبادل الأسرى.

وكانت قد أبلغت حركة حماس في تسجيل صوتي بأنها مستعدة للإفراج عن 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة تتضمن وقفا لإطلاق النار وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، في تسجيل صوتي عرضته فضائية يورونيوز، إن الحركة أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لإطلاق سراح 50 طفلا وامرأة محتجزين في قطاع غزة، مقابل هدنة مدتها خمسة أيام تتضمن وقفا لإطلاق النار، وتمكن من إدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة.