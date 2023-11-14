قصواء الخلالي: مصر رمانة ميزان الشرق الأوسط ومحور الحل دائما للقضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن مصر هي رمانة ميزان الشرق الأوسط ومحور الحل دائما للقضايا خاصة القضية الفلسطينية، إذ تلقت مصر الفترة الماضية عشرات الاتصالات الدولية والمراسلات بشأن القضية الفلسطينية والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

قصواء الخلالي:رئيس الشاباك الإسرائيلي يجري مباحثات مع مسؤولين مصريين

وأضافت "قصواء الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن هناك تواصل على مستوى القيادة السياسية والخارجية المصرية وأجهزة الاستخبارات المصرية وأجهزة الأمن لمحاولة حقن الدماء الفلسطينية وإيجاد حل حقيقي للقضية ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة والحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري والفلسطيني واستقرار الشرق الأوسط الذي يمثل لب الاستقرار العالمي.

وأشارت قصواء الخلالي إلى أن رئيس الشاباك الإسرائيلي يجري مباحثات مع مسؤولين مصريين، والتي اقتصرت على تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى، لافتة أن هذا كان مطلباً فلسطينياً وأيضا من الشعب الصهيوني الإسرائيلي بتنفيذ تبادل أسرى بين الجانبين.