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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الخميس.. انطلاق حملة للتوعية حول الأمراض المزمنة بالحرم الرئيسى لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس حملة توعية لمرض السكر تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف فريق من  كليتى الطب ، والتمريض بحرم ١ أمام قصر الزعفران الخميس الموافق١٦ من نوفمبر الجارى .

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وأوضحت كلية الاداب جامعة عين شمس ، أن فعاليات الحملة تبدأ من الساعةالعاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً ،تتضمن الحملة قياسات ضغط وسكر وتوعية خاصة بالأمرض المزمنة، والحملة موجهة لأعضاء هيئة التدريس ، والهيئة المعاونة، والجهاز الادارى، وجميع العاملين بالجامعة ، والطلاب.

جامعة عين شمس

نظمت كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة في قسم اللغة الإنجليزية الاجتماع الأول لنادي الكتاب للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ تحت رعاية ا.د حنان كامل عميدة الكلية ، وإشراف ا.د محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، ا.د سمية صبرى رئيسة قسم اللغة الإنجليزية وحضور عدد من أساتذة القسم: أ.د.إيمان البقري ود.إيناس الإبراشي.


وطلاب البرنامج(نظام الساعات المعتمدة) من جميع المستويات الدراسية .


وناقش الاجتماع كتاب The Alchemist by Paulo Coelho ("الخيميائي" لباولو كويلو)، بدايةً بالتعريف بالكاتب وهويته وخلفيته ثم تطرق النقاش إلى الرسائل الرئيسية والشخصيات بالرواية.
قام الحضور بتبادل آرائهم وانطباعاتهم حول الكتاب بالإجابة عن أسئلة طرحها منظمو النادي، ودارت المناقشة بسلاسة وشارك بها جميع الطلاب والحاضرين من أعضاء هيئة التدريس.


يذكر أن رواية الخيميائي هي الرواية الثانية التي كتبها باولو كويلو، حققت نجاحاً عالمياً باهراً، جعل كاتبها من أشهر الكتاب العالميين ، و تتحدث الرواية عن راع أندلسي شاب يدعى سانتياجو الذى مضى للبحث عن حلمه المتمثل بكنزٍ مدفون قرب أهرامات مصر، بدأت رحلته من أسبانيا عندما التقى الملك "ملكي صادق" الذي أخبره عن الكنز، عبر مضيق جبل طارق ماراً بالمغرب حتى بلغ مصر، وكانت توجهه طوال الرحلة إشارات غيبية.

وقد أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات (Taylor & Francis)، وذلك في إطار مُبادرة (STAR).

وفي هذا الإطار، أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن قيام الباحثين المصريين بالنشر في مجلات (Taylor & Francis) يُعد خُطوة مهمة في دعم البحث العلمي في مصر، ويعزز قدرات الباحثين المصريين وربطهم بالعالم الخارجي، بما يُساهم في وضع المؤسسات العلمية المصرية في مكانة مُتميزة.

كما أشار الوزير إلى أن مُبادرة (STAR) تُعد مُبادرة فريدة من نوعها، تم تطويرها لتزويد المؤلفين والباحثين بإمكانية الوصول المجاني إلى المقالات العلمية في المجلات الدولية والإقليمية الرائدة في جميع المجالات المتخصصة، لافتًا إلى أن انضمام مصر لتلك المُبادرة، جاء بعد عقد العديد من الجلسات النقاشية مع مُمثلي دار النشر.

وأكد الوزير على أن انضمام مصر لهذه المُبادرة يأتي من حرص الوزارة على تخفيف العبء المادي على الباحثين المصريين في النشر والتصفح بمجلات (Taylor & Francis) الدولية.

ومن جانبها، أوضحت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه يمكن للباحثين المصريين قراءة وتحميل 50 مقالة من جميع المجلات المنشورة بمجلات تاليور آند فرانسيسز تجدد فور انتهائها، وذلك من خلال تفعيل الحساب بالضغط على "تسجيل" من خلال الرابط التالي:
https://authorservices.taylorandfrancis.com/.../supporti.../

كما أشارت د. عبير الشاطر إلى أن مجلات تايلور آند فرانسيسز تتمتع بسُمعة طيبة في المجتمع العلمي، حيث تتميز بجودة المحتوى والمراجعة العلمية الدقيقة، وإمكانية الوصول بشكل واسع إلى جميع الباحثين في جميع أنحاء العالم، حيث تتم فهرستها في جميع قواعد البيانات العلمية الرئيسية، مثل Web of Science وScopus، مؤكدة على أن النشر فيها يعود بالعديد من الفوائد على الباحثين المصريين، ومن أهمها: الاعتراف العلمي، فضلًا عن وصول البحث إلى جمهور واسع من الباحثين والأكاديميين في جميع أنحاء العالم.

جامعة عين شمس حملة توعية مرض السكر الدكتور محمد ضياء خدمة المجتمع وتنمية البيئة Jobs Education

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