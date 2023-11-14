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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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التضامن: حملة هنوصلك تهدف لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وزارة التضامن
وزارة التضامن

قال خليل محمد خليل، مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن، إن منظومة الخدمات المتكاملة بدأت عام 2020، ااسْتُهْدِفَت الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، ثم بعد فترة اُسْتُهْدِفَت الإعاقات المتوسطة من خلال مكاتب تأهيل ثابتة يبلغ عددها 230 مكتباً على مستوى الجمهورية.

التضامن:أهداف حملة “هنوصلك”

وأضاف "خليل"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن المتبع من الأشخاص ذوي الهمم بأنهم  يجهزون أوراقهم، ويراجعها مكاتب التأهيل، ولكن ظهرت مشكلة بأن بعض المواطنين لا يقووا لمراجعة أوراقهم في مكاتب التأهيل، لذا أُطْلِقَت حملة «هنوصلك» لنزول بعض المتطوعين ميدانيا للتواصل مع ذوي الهمم في القرى والنجوع.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن إلى أن الحملة تهدف لتيسير إجراءات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتنظم حملات لترك الأبواب ومسح شامل لقرى بأكملها، وعمل شراكات مع الجمعيات القاعدية في المنطقة.

ولفت مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه بوزارة التضامن إلى،أن البطاقة الخدمات المتكاملة، هي البطالية الوحيدة التي يتعامل الشخص بموجبها أمام كل الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات.

 

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