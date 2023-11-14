مساعد وزير الخارجية الأسبق: مصر تدافع عن فلسطين منذ آلاف السنين..فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح منذ عام 1948، حيث تنادي مصر باسم الحق الفلسطيني في كافة المحافل الدولية حتى تحصل فلسطين على حقوقها الدولية المعترف بها.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام السهلي على شاشة "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تدافع عن فلسطين منذ 48 فقط، بل منذ 2000 عام قبل الميلاد، حين طردت مصر الهكسوس من فلسطين، وظلت تطرد كل المحتلين الذين يأتون إلى فلسطين مرورا بالصليبيين والتتار.

ولفت إلى أن أكبر المشاكل الأوروبية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بحلها، ولهذا السياسيون وكبار المسئولين في دول أوروبا يخشون الحديث مع أمريكا بشأن الحق الفلسطيني ولا يمكنهم فرض رأيهم على الولايات المتحدة.

وأضاف أن أكثر نقطة مضيئة في الوقت الحالي هي العزيمة الفلسطينية الصامدة، رغم حجم المجازر التي ارتكبها الجيش الصهيوني بحق الإنسانية الفلسطينية، والكيان الصهيوني ينشر الكذب والمعلومات الدينية المغلوطة من أجل كسب التعاطف الدولي والمحلي، هم يكذبون ويصدقون ما يقولون ونحن لم ولن نعترف بوطن لهم.