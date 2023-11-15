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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تورتة بطول 5 أمتار داخل احتفالات دير مار جرجس الرزيقات بالأقصر

تورته بطول 5 أمتار
تورته بطول 5 أمتار داخل إحتفالات دير مارجرجس الرزيقات بالأقص

 

"يا مارجرجس ...سرك سرك" وسط هتافات مدوية بدير الرزيقات بمحافظة الاقصر، أحتفل الزائرين بتورتة مارجرجس التي تبلغ حوالي 5 أمتار والمقدمة من نادر ايوب مينا أحد أبناء المحافظة كهدية للزائرين داخل الإحتفال .

وذلك بحضور ومباركة نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، والكهنة والرهبان، وعدد كبير من المحتفلين حول التورته التي كانت تتزين بصور  والشهيد العظيم مارجرجس والبابا تواضروس الثاني ،وصور أعضاء اللجنة البابوية المشرفة على أحتفالات الدير، الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي للدير، الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ، الأنبا يؤانس أسقف أسيوط.

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ويأتي ذلك أحتفالاً لذكري تكريس أول كنيسة بإسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد في فلسطين، بديره العامر في الرزيقات غرب محافظة الأقصر.

ويقام الإحتفال بهذه المناسبة كل عام في شهر نوفمبر بحضور مئات الآلاف من المواطنين من مختلف المحافظات بالإضافة إلى وفود الدول المختلفة وهذا العام تقرر إقتصار الإحتفال على الزيارات اليومية فقط.

من ناحية أخرى يشهد دير مارجرجس بالرزيقات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة في محيط الدير بالداخل والخارج وعلى أبوابه الرئيسيه والفرعية للتأكد من شخصيات المشاركين بالاحتفالات، بالإضافة إلي انتشار موسع لقوات الأمن المركزي والأمن العام وخبراء المفرقعات بكافة أنحاء الدير والمحاور الرئيسية، للكشف عن الأسلحة والمعادن، ومنعت وقوف السيارات.

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الأقصر الشهيد مارجرجس بابا تواضروس دير مارجرجس محافظة الاقصر مطران شبرا الخيمة مختلف المحافظات

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