عبد السند يمامة: أنا أول من أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية.. فيديو

قال المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة الدكتورعبد السند يمامة، إنه التحق بحزب الوفد عام 2004، مؤكدًا أنه لم ينتم لأي جماعة أو مجموعة، طوال وجوده في الحياة السياسية والحزبية.

عبد السند يمامة:حزب الوفد من الأحزاب العريقة في الحياة الحزبية

وأضاف " عبد السند يمامة"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن حزب الوفد من الأحزاب العريقة في الحياة الحزبية بـ مصر، مشيرًا إلى أن معظم المصريين انتموا لحزب الوفد لأنه كان حزب الشعب.

وأشار عبد السند يمامة إلى أنه أول من أعلن ترشحه لـ الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن السياسة لها التزامات وقواعد ولا يمكن فصلها عن الاقتصاد والتشريع أيضًا.