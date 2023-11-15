هاشتاج أنقذوا مستشفى الشفاء يتصدر الترند.. ومغردون: الأطفال يودعون الدنيا قبل رؤيتها

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي أكس هاشتاج #انقذوا_مستشفي_الشفاء وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تداولًا تزامنا مع اقتحام قوات الاحتلال لمستشفي الشفاء بقطاع غزة.

وجاءت التعليقات كالاتي :

حسبي الله و نعمه وكيل ، النصر قريب ، قتل بلارحمه ، ارحموا الاطفال ،جثث تبحث عن قبورها ، ما هذة القسوة، ياعرب اين انتم ، لم يعد هناك من يحد من هذه الهمجية ،التاريخ لن ينسي.



وأكد مدير عام الصحة بغزة الدكتور منير البرش، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بداخل ساحات المستشفى.

وذكرت شهود عيان من داخل المستشفى لـ"روسيا اليوم"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقدمت نحو ساحات المستشفى تحت غطاء ناري كثيف، وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف المواطنين النازحين والطواقم الطبية والمرضى بداخل المستشفى.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته تنفذ عملية ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس في مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز"، أن إسرائيل تدعي أن العملية يتم تنفيذها في "منطقة محددة" في مستشفى الشفاء، حيث "تعتمد على معلومات استخباراتية وضرورة تشغيلية".

وأشارت سلطات الاحتلال إلى أن قواتها التي تنفذ العملية في مستشفى الشفاء تضم طواقم طبية ومتحدثين بالعربية.