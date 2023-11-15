اليوم إعلان الفائزين بجائزة طه حسين.. تفاصيل

أعلن الكاتب علاء عبد الهادى، الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب، ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر أنه من المقرر أن يتم إعلان أسماء الفائزين بجائزة طه حسين الدولية للفكر اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفى.

وقال عبد الهادى إن هذه الجائزة اقترحها أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع مصر القومى للثقافة "مستقبل الثقافة في مصر رؤى وبدائل"، والذى يتضمن ما يزيد على 150 شخصية عامة من المفكرين والكتاب والنقاد والشعراء ووزراء سابقين والذى سيعقد في ديسمبر المقبل من هذا العام.

وأضاف عبد الهادى أنه تم الإعلان عن الجائزة فى فبراير الماضى خلال افتتاح أعمال الاجتماع العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب الذى عقد فى القاهرة وانطلق من القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات الأزهر الشريف وبحضور الدكتور محمد الضوينى وكيلا عن الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب متعه الله بالصحة والعافية.

وأضاف أن هذا الاجتماع شهد توزيع جوائز أحمد شوقى وفؤاد حداد الدولية بحضور عدد من الوزراء والسفراء العرب والأجانب و الرموز الوطنية والثقافية والاعلامية واعضاء مجلس إدارة كتاب مصر.

وقال إن مجلس أمناء الجائزة قد تشكل برئاسة نقيب كتاب مصر الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب وعضوية المفكر السياسي الدكتور علي الدين هلال والدكتورة عواطف عبد الرحمن والدكتور يوسف نوفل مقرر لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة والكاتب الصحفي احمد النجار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الأسبق والمستشار عمرو جمعة نائب رئيس مجلس الدولة والاذاعي السيد حسن امين الشئون المالية والإدارية باتحاد كتاب مصر.

وسيقام مؤتمر صحفي غدا الأربعاء 15 نوفمبر يوم مولد طه حسين فى تمام الثالثة عصرا بمقر النقابة العامة لكتاب مصر.

وكان الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس إدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادى قد أعلنت عن شروط التقدم لجائزة طه حسين الدولية للفكر وهي كالتالي.. أن تكون الجهات الأكاديمية، اتحادات الكتاب العربية، ونوادي القلم، والمؤسسات الثقافية الكبرى هي الجهات المرشحة، ولا يحق للكاتب ان يترشح الي الجائزة بنفسة.

وأن ترسل الجهة المرشحة السيرة الذاتية للمرشح مع نسختين من إنتاجه أو من أهم أعماله وتقرير وافٍ عن أهم المبررات التى تسوغ الترشح، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون المرشح على قيد الحياة عند الترشح، وأن يكون الترشح عن مجمل المنجز الفكرى، وللجهة المرشحة الحق في التنويه بعمل فكري بذاته عن أعمال المرشح.

وألا يكون المرشح قد حاز جائزة كبرى مماثلة فى آخر خمس سنوات من تاريخ إعلان الجائزة، وأن يتضمن تقرير مسوغات الترشيح الإشارة إلى التميز الواضح في الأبعاد الرئيسية الاتية: أولا البعد التفاعلي في إنتاجه وتأثيره فكره في الحقول المعرفية المختلفة بما في ذلك الآداب والفنون وحقول المعارف الإنسانية الأخرى