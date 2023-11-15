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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الصحة: ننسق لنقل 36 رضيعًا من مستشفى الشفاء بغزة إلى مصر

وزير الصحة
وزير الصحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، أن المسؤولين المصريين يعملون على نقل 36 طفلاً من حديثي الولادة من مستشفى الشفاء في غزة إلى مصر.

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، أن وزارة الصحة تحاول تنسيق هذا النقل مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح: "لقد طُلب منا استقبال 36 طفلاً حديثي الولادة في الحاضنات. أنا أعمل مع فريقي ومع (السلطات) لمحاولة نقلهم إلى هنا في أقرب وقت ممكن... لدي 36 سيارة إسعاف مجهزة بأجهزة تهوية محمولة تنتظر على الحدود لاستقبال هؤلاء الأطفال... وإحضارهم على الفور إلى مستشفياتنا".

وتابع وزير الصحة قوله إن "النقل في حد ذاته يمثل تحديًا كبيرًا. لأنك بحاجة إلى سيارة إسعاف جاهزة مع حاضنات متحركة، لمحاولة إحضارهم إلى الحدود، وعلينا أن نكون مستعدين لاستقبالهم على الفور".

وأضاف أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أبلغته أنهم يحاولون وضع ثلاثة أطفال في حاضنة واحدة، "لأنهم لا يملكون هذا القدر من مصدر الطاقة لدعمهم".

وأكد أن الهلال الأحمر المصري جاهز عند معبر رفح الحدودي لاستقبال الأطفال، مُشددًا على أن "الوقت مهم وكل دقيقة لا ننقلهم فيها فإن فرص فقدان حياتهم مرتفعة للغاية".

الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

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